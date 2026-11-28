28/ 11/ 2026 16:45

Argentina sufre revés en su reclamo por las Islas Malvinas: tribunal rechazó frenar proyecto petrolero

Argentina sufrió un revés en su intento por detener las explotaciones petroleras proyectadas en las cercanías de las Islas Malvinas. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazó, por 18 votos contra 3, la solicitud de medidas provisionales presentada por Argentina contra el Reino Unido. El país sudamericano cuestionaba la explotación unilateral de recursos en una zona sobre la que reclama derechos de plataforma continental, además de advertir posibles incumplimientos de obligaciones ambientales y un agravamiento de la controversia entre ambos países. La solicitud buscaba frenar el proyecto petrolero Sea Lion, que se desarrollará en aguas próximas a las islas.