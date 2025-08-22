Hospitalizan a exitosa estrella mundial de pop por posible sobredosis - Chilevisión

El cantante de 26 años fue trasladado de emergencia a un centro hospitalario de Los Ángeles, tras su arresto mientras caminaba en ropa interior por la vía pública.

Hospitalizado por una posible sobredosis se encuentra la estrella mundial Lil Nas X, después de que la policía lo arrestara deambulando por las calles de Los Ángeles, California.

Según EFE, fue el medio norteamericano de espectáculos TMZ el que dio a conocer un registro clave. En él se ve al artista musical caminando en ropa interior por la vía pública.

Los avisos de varios vecinos obligaron a la intervención de la policía. Sin embargo, en vez de enfriar la situación, esta empeoró.

El rapero no solo habría reaccionado mal, sino que también se habría negado a colaborar y habría comenzado a golpear a los uniformados. Eso motivó su arresto.

Así, por sus condiciones, terminó detenido, aunque trasladado a un centro hospitalario por una posible sobredosis, según fuentes del DPLA a NBC4.

VER MÁS SOBRE SHOW INTERNACIONAL

¿Quién es Lil Nas X? El famoso rapero arrestado y hospitalizado por sobredosis

Nacido el 9 de abril de 1999, Lil Nas X es un conocido cantante y compositor.

Saltó a la fama en redes sociales empujado por sus éxitos "Montero (Call Me by Your Name)" y "Old Town Road". Ha sido galardonado con dos premios Grammy.