“Has sido exactamente eso”: El emotivo mensaje de Doctor File a Cata Palacios que encendió rumores de romance

El diputado compartió una fotografía junto a la cantante y exanimadora de TV una semana después de que ella confirmara su soltería.

El diputado Cristian Contreras, más conocido como Doctor File, compartió una fotografía junto a Cata Palacios, desatando rumores de un posible romance en redes sociales.

Tan solo una semana antes, la exchica Mekano había confirmado su soltería tras el término de su relación con el ingeniero agrónomo Eduardo Salinas.

“No me gusta hablar. No la expongo, solo puedo contar que estoy soltera, tranquila en mi vida personal, enfocada en mi trabajo y mi hija”, afirmó Palacios en conversación con FMDOS.





Cata Palacios y Doctor File encienden rumores de romance

En una publicación de Instagram, Cristian Contreras dedicó un emotivo mensaje a la cantante y exanimadora de TV, aunque sin precisar cuál es el vínculo que los une.

“Hay personas que tienen la virtud de aportar calma donde hay ruido y claridad donde hay incertidumbre“, comenzó escribiendo.

Luego, el diputado por el Distrito 8 se dirigió directamente a ella: “Cata, tú has sido exactamente eso: una presencia constante, generosa y profundamente valiosa “.

“​En esta búsqueda interminable del equilibrio, contar con tu apoyo, tu mirada y tu disposición hace que el camino sea mucho más ligero y significativo“, agregó.

Palacios, por su parte, respondió con un sentido comentario: “Cristian. Es un honor para mí. Tu propósito es mi camino, y te acompañaré y apoyaré siempre. Te admiro profundamente”.

A raíz del intercambio de mensajes, los seguidores comenzaron a especular sobre una posible relación sentimental entre ambos.

“¿Son pareja? Me encantan”, “Muy linda pareja” y “Ojalá estén juntos” fueron algunos de los comentarios que más se repitieron en la publicación.