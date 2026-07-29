Fuerte sismo sacude a la zona centro del país: Revisa magnitud y epicentro del temblor
El movimiento telúrico se registró durante la mañana de este miércoles a una profundidad de 31 kilómetros.
Un sismo de magnitud 4.9 sacudió a la zona centro del país, específicamente a la región de Valparaíso.
De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 10:36, a 38 kilómetros al oeste de El Tabo.
Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 31 kilómetros.
Hora Local: 2026/07/29 10:36:53, mag: 4.9, Lat: -33.31, Lon: -72.04, Prof: 30.7, Loc : 38.18 km al O de El Tabo
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) July 29, 2026