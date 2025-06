Guns N’ Roses en Chile: Revisa precios de entradas, preventa y cuándo comienza la venta general - Chilevisión

El concierto forma parte de su gira mundial que incluye países donde nunca habían tocado como Arabia Saudita, Georgia y Lituania. Revisa aquí cómo y dónde comprar entradas.

Guns N’ Roses volverá a Chile el próximo 14 de octubre en el marco de su gira Because What You Want n’ What You Get are Two Completely Different Things.

La agrupación liderada por los célebres músicos Axl Rose, Duff McKagan y Slash ofecerá un show imperdible en la que repasarán la batería de éxitos que ha marcado a varias generaciones de fanáticos.

El aclamado conjunto se reencontrará con el público chileno para interpretar canciones como Paradise City, Welcome to the Jungle, Sweet Child O'Mine, November Rain, Knockin' on Heaven's Door y Don't Cry, entre otros clásicos del rock.

La banda ha hecho historia por realizar conciertos multitudinarios y, en esta gira, destacan por incluir por primera vez países como Arabia Saudita, Georgia, Lituania y Luxemburgo, demostrando su vigencia y el interés por ver en vivo a estas leyendas de la música.

Estos son los precios de las entradas

El único medio oficial para adquirir las entradas es PuntoTicket y los valores son los mencionados a continuación, más cargos por servicio:

Cancha: $65.000 (precio normal) y $52.000 (preventa Falabella). Tribuna Poniente General: $99.000 (precio normal) y $79.200 (preventa Falabella). Tribuna Oriente Numerada Silver: $149.000 (precio normal) y $119.200 (preventa Falabella). Cancha Preferencial: $149.000 (precio normal) y $119.200 (preventa Falabella). Tribuna Oriente Numerada Golden: $169.000 (precio normal) y $135.200 (preventa Falabella). Tribuna Oriente Numerada VIP: $199.000 (precio normal) y $159.000 (preventa Falabella).



¿Cuándo comenzará la preventa?

Los tickets para este concierto estarán disponibles en preventa con la siguiente programación:

Martes 10 de junio a las 11:00 horas: Exclusivo para fans oficiales de Guns N’ Roses. Miércoles 11 de junio a las 11:00 horas: Preventa con un 20% de descuento para clientes de Banco Falabella por 48 horas o hasta agotar stock. Viernes 13 de junio a las 11:00 horas , o una vez que se agote la preventa de Falabella, se dará inicio a la venta general.