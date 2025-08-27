 “Gracias a Dios...”: María Antonieta de las Nieves reaparece tras ser hospitalizada de gravedad - Chilevisión
27/08/2025 10:24

“Gracias a Dios...”: María Antonieta de las Nieves reaparece tras ser hospitalizada de gravedad

A través de sus redes sociales, María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como "La Chilindrina", actualizó su estado de salud y agradeció los comentarios de preocupación.

Publicado por CHV Noticias

María Antonieta de las Nieves, conocida por interpretar a "La Chilindrina" en El Chavo del 8, reapareció en su cuenta de Instagram luego de que se conociera que debió ser hospitalizada tras un problema de salud durante una gira por Perú. 

Mediante un video en donde se le ve dibujando, la actriz mexicana agradeció a sus seguidores por la preocupación y los múltiples comentarios de apoyo que recibió.

"Aquí, como siempre, estoy haciendo mis dibujitos, haciendo mis bromas, mis cosas que me gusta hacer", señaló en el registro. 

María Antonieta "La Chilindrina" reaparece en redes sociales

A un día de que la prensa mexicana informara que la actriz se encontraba hospitalizada, "La Chilindrina" publicó un video para agradecer por las muestras de apoyo y mostrar que ya se encuentra en su casa con sus labores cotidianas. 

"Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud", comenzó. 

Explicando que "durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios".   

