“¡Fuerte el...!”: Roberto Dueñas fue sorprendido por temblor en programa en vivo en La Serena - Chilevisión

02/10/2025 13:22

“¡Fuerte el...!”: Roberto Dueñas fue sorprendido por temblor en programa en vivo en La Serena

El locutor radial había dado el pase para una tanda comercial cuando fue interrumpido por el productor del espacio, quien advirtió que se estaba produciendo un movimiento telúrico.

Publicado por CHV Noticias

Totalmente en vivo sorprendió el temblor registrado esta mañana en La Serena a Roberto Dueñas, quien en ese momento conducía un programa de radio que también se transmite en video por plataformas digitales.

El curioso momento ocurrió a eso de las 7:45 horas en el programa Buen Día de Mi Radio TV, en momentos en que el locutor revisaba los titulares del día. Incluso, había dado el pase para ir a una pausa comercial.

Sin embargo, cuando se alejaba del micrófono a causa de la tanda fue interrumpido por el productor: "Tenemos un reporte, antes de irnos. Acaba de temblar", dijo el trabajador fuera de pantalla.

Aunque en primera instancia no percibió el movimiento telúrico, con el correr de los segundos Dueñas reconoció estar sintiendo el temblor: "Ah, ahora sí, ¡Fuerte el pencazo!", manifestó.

El productor nuevamente tomó la palabra y llamó a mantener la calma, mientras el estudio aún se movía por el temblor. El conductor, por su parte, señaló: "No es para que pase algo, pero fue un fuerte movimiento telúrico".

“Y bastante largo, acá se nos mueven las pantallas, por eso lo sentimos antes. Fue un movimiento largo y no debiera de haber dejado de ser intenso”, complementó su compañero.

Mira el momento a continuación:

