Sismo despertó a Coquimbo este jueves: Esta fue la magnitud y el epicentro - Chilevisión

El movimiento estuvo localizado en la comuna de Ovalle y se produjo a las 7:43 de esta mañana.
Un sismo sacudió la mañana de este jueves a la región de Coquimbo.
Según información preliminar del Centro Sismológico Nacional, se trató de un temblor de magnitud 5.4, sin embargo, posteriormente la cifra se actualizó a 5.5.
Por otro lado, el epicentro del sismo ocurrió en el Parque Fray Jorge, ubicado en la comuna de Ovalle.
El movimiento telúrico se originó a 33 kilómetros de profundidad y se registró a las 7:43 de la mañana.
Hora Local: 2025/10/02 07:43:56, mag: 5.5, Lat: -30.71, Lon: -71.77, Prof: 32.7, Loc : 9.74 km al SO de Parque Fray Jorge— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) October 2, 2025