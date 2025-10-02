 Sismo despertó a Coquimbo este jueves: Esta fue la magnitud y el epicentro - Chilevisión
02/10/2025 07:48

Sismo despertó a Coquimbo este jueves: Esta fue la magnitud y el epicentro

El movimiento estuvo localizado en la comuna de Ovalle y se produjo a las 7:43 de esta mañana.

Publicado por CHV Noticias

Un sismo sacudió la mañana de este jueves a la región de Coquimbo.

Según información preliminar del Centro Sismológico Nacional, se trató de un temblor de magnitud 5.4, sin embargo, posteriormente la cifra se actualizó a 5.5.

Por otro lado, el epicentro del sismo ocurrió en el Parque Fray Jorge, ubicado en la comuna de Ovalle.

El movimiento telúrico se originó a 33 kilómetros de profundidad y se registró a las 7:43 de la mañana.

