FOTOS | ¡Puro amor! Los inéditos registros del matrimonio de Fernanda Urrejola y Francisca Alegría - Chilevisión

La actriz y la cineasta contrajeron matrimonio el pasado sábado en una íntima ceremonia. Figuras del espectáculo nacional asistieron al evento.

Fernanda Urrejola contrajo matrimonio con su pareja, la cineasta Francisca Alegría, en una íntima ceremonia a la que asistieron figuras del espectáculo.

A través de Instagram, invitados a la boda de la actriz compartieron imágenes y emotivos mensajes por este importante paso en su relación con Francisca.

Mariana Loyola, Katyna Huberman, Marko Zaror, Francisco Pérez-Bannen, Bárbara Ruiz-Tagle, Mariana Derderian y el cineasta Andrés Wood fueron algunis de los invitados a la ceremonia.

Las inéditas fotos del matrimonio de Fernanda Urrejola

El destacado director de arte, Rodrigo Bazaes, fue otro de los asistentes al matrimonio y publicó inéditos registros en su cuenta de Instagram.

En las imágenes se puede observar a la pareja vistiendo de blanco. Fernanda eligió un vestido largo, de tela liviana y fluida, con detalles bordados en los hombros y una capa translúcida que cae sobre los brazos.

Mientras que Francisca lució un traje que mezcló una especie de blazer entallado con escote profundo en “V” y una falda larga. Complementó su look con un turbante blanco.

Otra de las asistentes que compartió imágenes fue la actriz Begoña Basauri, quien subió a Instagram una romántica foto de las novias.

Revisa los registros acá: