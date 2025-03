Famosa vidente busca ser la presidenta de Chile: “Todos los días vamos a tener una conexión” - Chilevisión

La tarotista ya se inscribió en el Servel y busca patrocinios para mantenerse en la carrera presidencial.

A través de las redes sociales se ha viralizado una nueva campaña presidencial, la cual está a cargo de una reconocida tarotista extranjera residente en Chile que busca hacerse del mando de nuestro país.

Entre sus proyectos de Gobierno no está solo centrarse en los "problemas generales del país", sino que también en las necesidades de cada uno de los chilenos.

¿Quién es la famosa vidente que quiere ser Presidenta 2026?

Zita Pessagno, autodenominada guía espiritual, de nacionalidad peruana, compartió en su cuenta de Instagram algunos detalles sobre su plan de ser Presidenta de la República.

"Estamos desde el día jueves 13 de marzo inscritos en el Servel, pero es importante que sigamos adelante con el patrocinio", partió indicando la vidente.

Sobre esto mismo, agregó: "El patrocinio, es el apoyo que tú le das a Zita Pessagno para que entremos en la carrera presidencial y alcancemos el triunfo llegando a La Moneda y ser Presidenta".

Respecto a sus ideas para el Gobierno, en caso de ganar, explicó que junto a su equipo de trabajo buscará enfocarse "en las situaciones macros y focalizadas".

"Todos los días vamos a tener una conexión en vivo cuando estemos como Presidente de la República, porque a mí, no solamente me interesan los problemas generales de Chile, sino también ver los problemas focalizados de las personas como tú, que tienen problemas que no pueden solucionar", añadió la tarotista.