Fabián Estay desclasificó detalles de su quiebre con Iván Zamorano: “No sentí apoyo de él” - Chilevisión

El ex futbolista será uno de los invitados al nuevo capítulo de La Divina Comida, donde contó detalles del distanciamiento que tuvo con el ex delantero de La Roja.

Fabián Estay abrió su corazón en La Divina Comida y desclasificó detalles del quiebre que tuvo en su amistad con Iván Zamorano.

El ex futbolista compartirá en el capítulo estreno de este sábado con las modelos Vanesa Borghi, Mariel Aereboe y Fernando Solabarrieta, con quienes habló de diferentes anécdotas.

En ese contexto, recordó el distanciamiento que tuvo con el otrora delantero de La Roja, el que duró seis años y cambió para siempre su relación.

El quiebre de Fabián Estay e Iván Zamorano

Fabián Estay habló de su relación con Zamaro y aclaró que si bien son cercanos, ya “no como antes, pero seguimos siendo amigos. Hubo una ruptura ahí, estuvimos seis años sin hablarnos”.

El conflicto, según el deportista, se remonta a la época en que ambos estaban en actividad, pero él pasó por un momento difícil en donde sintió que no recibió el apoyo esperado por su amigo.

“El Coco (Basile) llega un día y yo era el capitán del equipo: 'Fabian, quiero traer al Loco Abreu, ¿qué pensás?'. Yo le digo acabo de hablar con Zamorano ayer, que está en el Inter en Italia y no está jugando, está yendo a la tribuna”, relató.

Pero el problema fue que el ex seleccionado no le entregó el suficiente respaldo a su amigo. “Y en un momento donde a mí me castigaron estando lesionado de la rodilla, no sentí el apoyo realmente de él, y nos enojamos seis años”, sostuvo.