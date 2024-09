¿Te diste cuenta? La reacción de Michelle al saber que Pedro y Cony se conocían antes de Gran Hermano - Chilevisión

Michelle Carvalho dejó en claro con sus expresiones que no le gustó saber que Pedro Astorga y Constanza Capelli se conocían desde antes de entrar a Gran Hermano Chile y tampoco le gustaron las risas de sus compañeros ante la confesión.

Michelle protagonizó un gracioso momento este domingo, al enterarse que Pedro y Cony Capelli se conocían desde antes de entrar a Gran Hermano.

Aunque la reacción pasó inadvertida por el resto de la casa, Michelle dejó en claro que la admisión de Pedro no le agradaba, sobre todo cuando él aseguró que no iba a negarse al ingreso de Capelli.

La curiosa reacción de Michelle por confesión de Pedro y Cony

Los jugadores de la casa más famosa del mundo tuvieron que votar para ver si Cony se quedaba o no dentro de la casa. Al respecto, Pedro confesó: "Si es que significa que va a seguir entrando más gente, a mi, personalmente, no me gustaría, pero yo no soy director".

"Yo no le niego la opción a nadie", aseguró, pero Diana le preguntó si conocía a Cony desde antes a lo que respondió entre titubeos: "Yo sí, la había visto, habíamos compartido afuera un par de veces".

Cony complementó la información y aseguró que eso sucedió hace mucho tiempo, sin embargo, la confesión no fue del agrado de Michelle Carvalho, quien puso una curiosa expresión que mezclaba el impacto, el disgusto y los celos.

"Me sorprendí, pensé que la respuesta era otra", confesó Diana mientras todos en la casa reían, lo que sorprendió aún más a Michelle, quien se sonrojó y puso una sonrisa de incomodidad.

Al respecto, Pedro aclaró que no son amigos, mientras que Capelli concluyó: "No, de vista no más, nos hemos visto".

Revive el momento: