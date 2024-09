“Ya no aporta ni como amiga”: Michelle arremetió contra Chama tras su eliminación en Gran Hermano - Chilevisión

Antes de que se retirara de Gran Hermano, Michelle decidió contar todo lo que ha pasado en las últimas semanas y cuestionó por última vez a Chama por sus cambios de actitud y promesas incumplidas.

Michelle Carvalho se desahogó y arremetió contra Chama en duros términos luego de que la jugadora fuese eliminada de Gran Hermano, revelando que esta es la confirmación de que Alexandra sí habló mal de ella a sus espaldas.

Carvalho aseguró que le había pedido a sus seguidores que eliminaran a Chama como una señal para confirmar los constantes gritos exteriores durante las últimas dos semanas que aludían a este hecho.

El último cara a cara de Chama y Michelle en Gran Hermano

"Yo sé que no fue buena amiga y eso lo tiene clarísimo (...) se hacía la vístima (sic) todos fueron malos con ella y ella fue buena con todos", comentó Michelle.

En esa misma línea, agregó: "Aquí en el juego ya no aporta ni como amiga, ni como jugadora", y aunque omitió su nombre, reveló que su familia le advirtió sobre esta amistad a través de Iván Cabrera.

Por su parte, Chama no estuvo de acuerdo con las declaraciones de Michelle y aseguró que ambas habían fallado, pero lanzó un ácido comentario: "No te quiero dejar mal con nadie, pero la que mas ha pelado aquí en esta casa has sido tú", sentenció.

Michelle insistió en que nunca habló mal de Chama, pero sí opinó sobre algunas situaciones, cuestionándola por haber cambiado: "¿Volví por tí? ¿Donde estuvo mi amiga que volvió por mí?", sin embargo, Alexandra negó haber dicho eso.

"Escuchaste mal, Michelle. La verdad es que yo no dije en ningún momento que volví por tí", lo que causó la furia de Carvalho, quién aseguró que se queda tranquila por haber sido siempre leal con Chama y apoyarla hasta el último momento.

Finalmente, Alexandra aseguró: "Has dicho cosas todos estos días y esta semana que sí son duras", sin embargo no supo contestar cuando Michelle la emplazó a dar ejemplos concretos ante dicha acusación.

Revive el momento: