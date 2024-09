¿Palo para Michelle? Chama lanzó advertencia sobre la estadía de una jugadora en Gran Hermano - Chilevisión

La Chama reveló que hay una jugadora a la que no quiere ver más dentro de la casa porque "no es gente que se merezca estar aquí", y dejó a Manuel impactado con su estrategia en Gran Hermano.

Este domingo, ad portas de la ceremonia de eliminación, Chama lanzó una dura advertencia que pone en peligro la estadía de una jugadora en Gran Hermano.

La jugadora venezolana estaba conversando sobre la eliminación de este domingo y aseguró que quiere ver la cara de todos si Manuel y ella se salvan porque "se van a querer morir".

Chama reveló estrategia para eliminar a jugadora

"Y luego empiezan a ca... un poco", contestó Manuel, mientras que Chama le reveló que su enfoque está en hacer la fulminante a una jugadora de la casa apenas esté activa para que pase a placa directa sin derecho a salvación.

"No es que me encantaría , pero si una persona que ya no quiero verla más y yo sé que si cae en placa se va, digamos que no es gente que se merezca estar aquí", sentenció Chama.

La jugadora no quiso revelar el nombre por si la fulminante es activada, así no anulan su voto, pero ha tenido fuertes conflictos con Carlyn y luego con Michelle, quien era su amiga más cercana dentro de la casa.

Finalmente, Manuel no sabía lo que era la fulminante y aseguró que él también tiene toda la intención de hacerla, como una manera de ejercer respeto dentro de la casa en torno a sus movimientos como jugador: "¡Qué fuerte!", cerró.

Revive el momento: