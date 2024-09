El cara a cara de Felipe que sacó de quicio a Chama y Manuel: “Ustedes no dicen las cosas...” - Chilevisión

Felipe Thompson encaró sin filtro a Manuel Napoli tras conocer la nueva placa de eliminación de Gran Hermano Chile, en la que ambos aparecen.

El jugador se refirió a la actitud del italiano, asegurando que cambia cuando está con Alexandra "Chama" Méndez, quien incluso reaccionó al ser nombrada.

Felipe encaró a Manuel

Tras tildarlo de ser una persona "contraproducente" por lo que dice versus lo que hace, Felipe criticó a Manuel y Chama por votarlo todas las placas, y también por sus actitudes dentro de la casa.

Pese a que reconoció que ambos han hablado las cosas a la cara, Thompson continuó al recordarle que "la semana que te viste más alejado, cuando la Chama no estaba, te acercaste a mí y me dijiste 'yo no quiero que te vayas' (...) y después llegó la Chama y lo único que hiciste fue hablar mal de mí".

"Ustedes no dicen las cosas a la cara", aseguró Felipe.

Manuel, por su parte, le respondió: "Me caes bien, sí, pero hay cosas que no me gustan. El hecho de estar pendiente, de meterse en todo".