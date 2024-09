“¡Llegó tu peor pesadilla!”: Cony Capelli revolucionó la casa de Gran Hermano y tensionó a Michelle - Chilevisión

Constanza Capelli, ganadora de la edición 2023 del reality de Chilevisión, llegó a la casa de Gran Hermano desmintiendo algunos de los mitos más polémicos del encierro, en medio de reacciones divididas de los participantes.

En su rol de actual dueña de casa, Constanza Capelli volvió en gloria y majestad a la casa de Gran Hermano y revolucionó a todos los jugadores con una entrada llena de polémicas.

La ganadora de la primera temporada de Gran Hermano Chile causó reacciones divididas y llegó dispuesta a analizar las reacciones de los jugadores, desmentir mitos y realizar una potente actividad.

Ingreso de Cony Capelli revolucionó Gran Hermano

Los jugadores tuvieron la oportunidad de ver su maleta alrededor de 40 minutos antes del inicio del programa, lo que trajo varias teorías. Mientras Pedro pensó que era un perro, Linda y Pato aseguraron que entraba Maluma y Sebastián Yatra.

"¡Hola, Big! Llegó tu peor pesadilla", exclamó la actual jugadora de Gran Hermano, quien fue recibida por Linda, en medio de los gritos de Felipe quien creyó que se trataba de Antonia en un comienzo.

Desde un comienzo Michelle se mostró reticente por la presencia de Cony, a pesar de que esta última la saludó muy afectuosamente: "Hola, mi querida Tamagotchi", expresó mientras le daba un abrazo.

Carvalho hizo de las suyas y lanzó una dura advertencia a Capelli: "¡Cuidado! ¡Miguel, aléjate! ¡Cuidado, no la toques!", haciendo alusión a su estatus de "viudo negro" dentro de la casa.

Además, Cony también se fue con todo y al conocer las habitaciones aseguró que Angelica mintió sobre la limpieza y el olor dentro de la casa: "Debo decir, y esto es para la Angelica ¡Huele súper rico!", señaló entre risas.

Sin embargo el momento más tenso lo vivió al notar que Chama y Manuel no fueron a recibirla porque estaban acostados: "¿Y no me van a recibir?", preguntó Cony que tuvo una buena aceptación por parte de Alexandra, pero reticencia por parte de Manuel.

Finalmente, tras instalarse en la casa más famosa del mundo, Cony aseguró que estaba dispuesta a darlo todo en las competencias, pero que jamás le ganaría a Pedro.

