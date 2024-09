Cony Capelli hizo tajante llamado tras corte de pelo a Yuhui en Gran Hermano - Chilevisión

La animadora de "Espiando la Casa" se refirió al corte de pelo que Manuel le hizo a Yuhui este sábado en contra de su voluntad e hizo un tajante llamado a sus fanáticos respecto del futuro del jugador italiano en Gran Hermano.

Cony Capelli alzó la voz y se refirió en duros términos a la actitud de Manuel Napoli, quien le cortó el pelo contra su voluntad a Yuhui este sábado, causando el rechazo de sus compañeros en Gran Hermano.

A través de su cuenta de X, la animadora de Espiando la Casa hizo un llamado a sus fanáticos para sacar a Manuel Napoli de la casa más famosa del mundo y no tuvo reparos en criticar su actuar.

Cony Capelli repudió actuar de Manuel en Gran Hermano

"Hay veces que por mi posición de conductora los días viernes, trato de ser lo más imparcial, cordial y rescato siempre lo bueno de cada jugador para escuchar sus historias", inició Cony Capelli a través de su cuenta de X.

Sin embargo, agregó: "Pero lo que vi ayer del participante Manuel, francamente, me tiene enmier... Conystas ¡Sáquenlo ya!", sumándose a las reacciones de Claudio Michaux y Michael Roldán, quienes también repudiaron el hecho.

Cabe destacar que Yuhui le dijo en múltiples ocasiones a Manuel que no quería que cortara su cabello tan corto, sin embargo Napoli hizo caso omiso y pasó la máquina por el centro de su cabeza.

Cuando fue increpado por Michelle, Patricio y Waldo; Manuel intentó culpar a Miguel y a Yuhui para, posteriormente, minimizar la situación y asegurar que Yuhui "estaba bien", sin embargo, él le admitió a Cami Andrade que no le gustaba.

"Voy a aceptar. Yo me veo al espejo y no me veo lindo", sentenció Yuhui, quien cuestionó la amistad de Manuel y lamentó no haber podido defenderse.

Revisa la publicación de X: