“Yo no haría eso contigo”: Llaman a Yuhui a cuestionar su amistad con Manuel en Gran Hermano - Chilevisión

"Mis amigos nunca han sido así conmigo, si son así conmigo no son mis amigos", explicó Yuhui, luego de que Manuel le cortara el pelo en Gran Hermano contra su voluntad y le bajara el perfil a la situación, causando el repudio de sus compañeros.

Camila Andrade está preocupada por el estado anímico de Yuhui Lee, luego de que Manuel Napoli le cortara el pelo de una magnitud contraria a su voluntad en Gran Hermano.

Manuel pasó por alto la solicitud de Yuhui, intentó responsabilizar a otros e incluso increpó a sus compañeros por defender a Yuhui, pero Camila y Linda conversaron con el jugador chino y lo aconsejaron respecto del actuar de Napoli.

¿Qué dijo Yuhui sobre el actuar de Manuel en Gran Hermano?

Luego de que Yuhui dijera que no cortaran tanto su cabello en reiteradas ocasiones, Manuel pasó la máquina de afeitar por el centro de la cabeza contra su voluntad, por lo que Miguel se vio en la obligación de raparlo.

Al respecto, Yuhui le confesó a Cami que no tenía el pelo corto desde que tenía 10 años y señaló: "Voy a aceptar. Yo me veo al espejo y no me veo lindo".

Cami le aseguró que él era lindo por naturaleza, por lo que todo le queda bien, sin embargo, al preguntarle sobre sus sentimientos, admitió: "Yo mira, feliz no, pero tampoco me molesta mucho porque como te digo voy a aceptar, pero ¿Me gusta? No, pero voy a aceptar que me gusta".

Asimismo, Yuhui lamentó no saber defenderse, sin embargo le explicó a Cami y a Linda que esto se debe a que "en mi vida, por ejemplo, mis amigos nunca han sido así conmigo, si son así conmigo no son mis amigos".

En esa misma línea, explicó que cuando reaccionó a las provocaciones de Sebastián Ramírez fue porque él no era su amigo, por lo que le cuesta poner límites: "Yo no voy a cambiar, él difícilmente va a cambiar, las cosas son así", sentenció Yuhui.

Camila lo instó a decirle respetuosamente a Manuel que su actuar le había dolido, como una forma de poder marcar límites e incluso reflexionó con él sobre la forma en que Manuel lo trata.

"Eso no es de amigo. Yo no haría eso contigo, Yuhui", aseguró Linda, quien se mostró furiosa por lo ocurrido y reveló que Manuel le restó importancia al asunto, por lo que tanto ella como Camila fueron a hablar con Gran Hermano al confesionario.

"¿De verdad quieres ser amigo de alguien que no te ha pedido disculpas? (...) Mereces una disculpa de la persona que te hizo esto", concluyó Camila Andrade, quien reveló que no quiere relacionarse más con Manuel después de lo ocurrido.

