“No se arrepiente”: Linda enfurecida con Manuel tras corte de pelo a Yuhui en Gran Hermano - Chilevisión

Linda fue con Miguel al confesionario para hablar con Gran Hermano sobre lo ocurrido con el corte de pelo y aseguró que Manuel no entiende que cruzó un límite, por lo que expuso sus actitudes frente a Yuhui y Camila.

Linda Marcovich se enfureció en Gran Hermano, luego de que este sábado Manuel Napoli le cortara el pelo a Yuhui Lee sin seguir las indicaciones del jugador.



La situación generó caos en la casa, puesto que Yuhui reiteró en múltiples ocasiones que no quería que cortaran tanto su cabello, momento en que Manuel le afeitó la cabeza en el centro, por lo que Miguel tuvo que raparlo.

Linda se enfureció por comportamiento de Manuel en Gran Hermano

Acto seguido, al ser increpado por Waldo, Patricio y Michelle, Manuel se ofuscó, culpó a Miguel e incluso a Yuhui por lo sucedido, generando repudio entre sus compañeros de la casa más famosa del mundo.

Al respecto, Linda y Miguel fueron al confesionario para hablar con Gran Hermano y al volver, Linda enfurecida le señaló a Miguel: "P... el Manuel, hace puras c...".

Miguel estuvo de acuerdo con Linda y aseguró que el jugador italiano "lo ve como algo normal", a lo que Marcovich sentenció: "No se arrepiente".

Momentos más tarde, durante la madrugada, Linda y Camila acompañaron a Yuhui al patio, donde tuvieron una conversación y lo aconsejaron sobre lo ocurrido, instándolo a cuestionar su amistad con Manuel.

En ese momento, Linda reveló que Manuel le bajó el perfil a la situación, asegurando que a Yuhui le gustaba el corte de pelo e iba a superar este momento porque era "musculoso", aludiendo a su fortaleza.

Es por ello que Linda le explicó a Yuhui que Manuel tiene actitudes con él que no son propias de un amigo, como cuando intentó influir en su decisión con el teléfono rojo y la salvación: "Le dije te pasaste (...) yo ya ni siquiera quiero decirle porque cómo no se da cuenta.

Finalmente, Cami concluyó: "Ya no tengo deseos de compartir con él, no me interesa (...) Hay comportamientos que yo no avalo".

Revive el momento: