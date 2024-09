“Te estoy...”: La feroz reacción de Cami con Manuel tras corte de pelo a Yuhui en Gran Hermano - Chilevisión

"Hay conductas que no avalo", sentenció Cami Andrade, quien intentó aconsejar a Yuhui y monitorear su estado de ánimo, luego de que Manuel le cortara el pelo contra su voluntad en Gran Hermano.

Camila Andrade vetó a Manuel Napoli de su círculo cercano en la casa de Gran Hermano, luego de que este último le cortara el pelo contra su voluntad a Yuhui y tuvo una feroz reacción con él.

Cami salió al patio con Yuhui y Linda para monitorear su estado anímico, aconsejarlo y hacerlo reflexionar sobre su amistad con Manuel, cuando éste salió en compañía de Miguel y Felipe para interrumpir la conversación.

La feroz reacción de Cami hacia Manuel en Gran Hermano

Andrade tuvo una reacción defensiva y puso límites desde el primer momento: "Una pregunta", le dijo Miguel, a lo que ella respondió: "Sólo una porque a esta hora ya estoy atendiendo poco".

Los jugadores le preguntaron por el nombre de un sector de Santiago cuando Miguel fue interrumpido por Manuel, lo que causó la furia de Camila, quien señaló: "Cuéntame, te estoy escuchando", lo que descolocó al jugador italiano.

Finalmente, Camila dejó en claro que después de lo ocurrido con Yuhui, Manuel está vetado para ella: "Yo ya no tengo deseos de compartir con él. No me interesa, me da mucha lata".

