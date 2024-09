“No es tu amigo”: Michelle y Pato protagonizaron tenso cruce por Manuel en Gran Hermano - Chilevisión

Tras la fiesta de Gran Hermano, Pato aseguró que quiere ayudar a Manuel en todo lo que pueda, lo que fue ampliamente criticado por Michelle y Cami, quienes no están de acuerdo con el actuar del jugador italiano.

Michelle Carvalho y Patricio Esteffan protagonizaron una acalorada discusión en Gran Hermano Chile a raíz de la amistad de este último con Manuel Napoli y los planes que tienen una vez que salgan de la casa más famosa del mundo.

Tras la fiesta de este viernes, Patricio aseguró que siente cariño por Manuel y tiene la intención de ayudarlo, no sólo con las cosas que el afectan dentro de la casa, sino también al salir del encierro, lo que fue cuestionado por Michelle.

Michelle y Pato protagonizaron tensa discusión por Manuel en Gran Hermano

"No tiene ningún amigo, por eso quiere empezar una vida nueva, tú crees que ... ¿Quién es el ser humano que no tiene ningún amigo? ¿Por qué no tiene ningún amigo?", cuestionó Carvalho.

Al respecto, Camila Andrade sentenció: "Y ya, no importa. Si vas a partir una vida de cero en otro país, más encima con una tremenda exposición y oportunidad como esta, amigo, la estás perdiendo".

Esto se debe a los constantes cambios emocionales que Manuel ha sufrido, partiendo desde su proceso de conquista a La Chama, los rumores que él esparció contra Michelle y Camila para que se alejara El Tridente, los reproches de La Chama a sus conductas agresivas, su salida del encierro y las peleas que él ha protagonizado con Angélica Sepúlveda.

Todo eso ha mermado sus ánimos y también ha dañado la relación con sus compañeros de la casa, por lo que Michelle aseguró: "Tú no tienes por qué estar ayudando (...) No es tu amigo".

Aunque al principio Pato reconoció que Manuel sí es su amigo, luego le paró los carros a Michelle y concluyó: "Esa hu... te estoy diciendo, cállate. Estoy hablando yo. Lo que estoy diciendo es que, si es un amigo, yo feliz de ayudarlo a esas hu...".