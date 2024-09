“Eres realmente insoportable”: Camila Andrade y Michelle Carvalho vivieron tenso encontrón en Gran Hermano - Chilevisión

Todo comenzó cuando la ex Miss Chile lavaba tranquilamente loza en la cocina de la casa. En eso, llegó la brasileña pidiendo que hiciera un mejor trabajo sacando la grasa de los platos, desatando la furia en su compañera.

Un tenso "encontrón" tuvieron Camila Andrade y Michelle Carvalho, mientras ambas se encontraban en la cocina de la casa de Gran Hermano Chile.

Todo comenzó cuando la ex Miss Chile estaba lavando loza y, de pronto, la brasileña se acercó para corregirla y pedirle que hiciera un mejor trabajo sacando la grasa de los platos.

"Michelle, eres realmente insoportable, estoy lavando yo", fue lo que contestó Andrade, indignada por la actitud de su amiga. "Lávalo tú. Te lo voy a dejar ahí para que lo laves tú", advirtió.

Ante la negativa de su compañera, nuevamente arremetió: "Lávalo tú, entonces. Por Dios. ¿Por qué te metes tú en lo que estoy lavando?", reclamó.

"Qué enfermante. Todo es alegar, estás peor que una vieja de 65 años sola", ironizó la comunicadora. "'No me gusta el salmón, no me gusta como lavo, no me gusta hacer la cama, lavaste mal esto, no me gustó el almuerzo'. Hazlo tú y hazlo mejor que el resto", arremetió.

Finalmente, ante la negativa de Carvalho, quien insistía en que no puede lavar loza porque daña la piel de sus manos, la pareja de Francisco Kaminski lanzó un último reclamo: "¡Sé autocrítica una vez!".

