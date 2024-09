¿Chama o Carlyn? Polémica jugadora de Gran Hermano fue eliminada con contundente porcentaje - Chilevisión

Las venezolanas Alexandra Méndez y Carlyn Romero se enfrentaron en la última etapa de la gala de eliminación. Sin embargo, una de ellas debió despedirse en medio de un tenso ambiente.

Este domingo se vivió la eliminación más tensa de Gran Hermano Chile. Con un contundente porcentaje, una controversial jugadora abandonó la casa más famosa del mundo.

La placa de eliminación estaba integrada por Manuel Napoli, Waldo Villarroel, Felipe Thompson, Alexandra "Chama" Méndez y Carlyn Romero.

Sin embargo, la decisión final debió sortearse entre Méndez y Romero tras una intensa campaña en redes sociales.

¿Quién fue la décima eliminada de Gran Hermano Chile?

Por decisión del público, quien se convirtió en la décima eliminada de Gran Hermano Chile fue Chama, generando diversas reacciones entre sus compañeros.

Por un lado, Carlyn recibió el cariño de Felipe y de otros jugadores de la casa como Michelle Carvalho. Mientras que Manuel, la persona más cercana a Chama, evidenció su molestia.

"Me voy siendo una persona real. Hay personas que están aquí diciendo cosas, yo no voy a cambiar mi manera de ser ni mi personalidad. Me voy tranquila", comentó la modelo venezolana.

Cabe mencionar que en los últimos días Méndez protagonizó tensos cruces con Michelle, con quien en algún momento tuvo una fuerte amistad.

¿Cuál fue el porcentaje de eliminación de Chama?

Alexandra Méndez recibió un alto porcentaje para ser eliminada de Gran Hermano Chile: 69,83%, muy superior a los 30,17% obtenidos por Carlyn Romero.

De esta manera, Alexandra quedó en el Top 5 de los participantes más votados del reality show. A continuación, el orden de mayor a menor:

Karina Jeréz: 86,3% (segunda eliminada)

Yuyuniz Navas: 75,67% (tercera eliminada)

Camila Power: 70,22% (séptima eliminada)

Alexandra Méndez, La Chama: 69,83% (décima eliminada)

Daniela Bravo: 66,36% (primera eliminada)

Mira el momento acá: