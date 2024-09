“No es mi amiga, lo conversamos”: Cami Andrade sepultó relación con Michelle Carvalho tras salida de Gran Hermano - Chilevisión

Luego de ver por primera vez un video en que la brasileña aparece hablando sobre su participación en el reality, la ex Miss Chile aseguró no sentirse "sorprendida", junto con afirmar que nunca fueron amigas.

Tras su eliminación de Gran Hermano Chile, Camila Andrade visitó el estudio y vio por primera vez varias escenas que se perdió y de las que no tuvo idea durante su estadía en la casa más famosa del mundo.

Una de ellas fue la polémica conversación que tuvo Michelle Carvalho con Patricio Esteffan, en la cual se refirió a la ex Miss Chile y a su pareja, Francisco Kaminski.

"Sé honesto y claro, ¿tú crees que no le convenía estar conmigo en el grupo que está? Protegida, querida... o sea, es obvio, uno tiene que tener la visión de todo", preguntó a su compañero en aquella oportunidad. "Yo no la quería en el grupo y quien la dejó entrar fue la Chama", agregó.

"Me hubiese gustado que ella hubiese sido más honesta"

Ahora, Andrade tuvo su derecho a réplica y contestó: "Me sorprende absolutamente". "Nunca voy a entender a la gente que no es capaz de decirte las cosas en la cara. Creo que somos gente adulta, con un criterio más o menos formado", expresó.

Continuó: "No tiene porqué pensar ni sentir como yo. Estamos en una competencia que partimos 22 personas y si hay algo que no le parece, o simplemente no tiene interés de relacionarse conmigo, está en todo su derecho".

Luego, tras una pregunta de Diana sobre si le sorprendían las palabras de la brasileña, respondió: "Me dolería que una de mis amigas de las que está ahí (en el estudio) me dijera algo así. No es mi amiga y nosotras lo conversamos. Ella tampoco me considera una amiga".

Finalmente, la eliminada participante concluyó: "¿Cómo voy a estar yo mendigando una amistad? Lo lamento bastante, me hubiese gustado que ella hubiese sido más honesta. No van a encontrar ninguna imagen mía pelando a Michelle, ese no es mi estilo, soy más de ir de frente".