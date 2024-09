“Me mintió”: Camila Andrade no escondió su decepción tras duro “pelambre” de Michelle en Gran Hermano - Chilevisión

La novena eliminada del programa visitó a Diana Bolocco en el estudio y se refirió a su amistad con el denominado "tridente". Sin embargo, su respuesta cambió cuando vio un clip inédito de su compañera en la casa.

Camila Andrade visitó este lunes a Diana Bolocco tras su sorpresiva eliminación de Gran Hermano Chile y se refirió a su comentada relación con el denominado "tridente" de la casa.

Tras recibir la invitación de Michael Roldán de definir el vínculo que mantenía con Michelle Carvalho y Chama en el inmueble, la ex Miss Chile lo definió simplemente como un "círculo de afinidad".

"Al comienzo creo que hicimos buenas migas... no tan al comienzo, al comienzo fue buen díficil. Había mucho prejuicio, mucho estigma. Poco a poco se empezó a formar esta afinidad. Somos bien distintos pero nos reunían ciertas cosas dentro de la casa", comenzó diciendo.

Andrade continuó y reconoció que esta repentina amistad "creo que nos sirvió más que para ser amigos para toda la vida, para avanzar en bloque en el reality".

Camila Andrade sobre Michelle: "Habla más de ella que de mí"

Luego, la eliminada jugadora reaccionó a un video de Michelle en el reality que vio por primera vez, en el cual la brasileña aparece "pelando" a ella y a su pareja, Francisco Kaminski.

"Yo le pregunté a Michelle si había dicho eso. Con prudencia esperé el momento y le dije si era verdad o no. Le pregunté si había sido así y me dijo 'lo dije una vez en un Live de TikTok', una cosa así", desclasificó.

Para concluir, Camila afirmó que "ahora me doy cuenta que me mintió y eso agrava la falta". "He aprendido en la vida a no tomarme las cosas de manera personal, habla más de ella que de mí", cerró.

