Michelle Carvalho descueró a Camila Andrade y aseguró que no es su amiga: “No la quiero ver afuera” - Chilevisión

Michelle Carvalho y Camila Andrade han formado una cercana relación en Gran Hermano Chile. Sin embargo, la brasileña cerró las puertas a una posible amistad fuera del encierro.

En una conversación con Patricio Esteffan, la modelo destacó la cordialidad que existe con Linda Marcovich y aseguró que "no la votaría ni siquiera por comprar pelea por Camila, porque tampoco Camila es mi amiga".

Ante esto, Patricio señaló que "sí, pero a la Camila la muestras mucho más que a Linda". "Porque estuve con ella desde el día uno y Linda recién viene acercándose", respondió Carvalho.

No conforme con lo que estaba diciendo su compañera, Esteffan le recordó los gestos que ha tenido Camila con ella. "En las peleas, ¿quién te apoyó, quién te acompañó y todo a ti? No fue la Linda, ojo ahí", expresó el jugador.

Michelle Carvalho se desmarcó de Camila Andrade

"Sé honesto y claro, ¿tú crees que no le convenía estar conmigo en el grupo que está? Protegida, querida... o sea, es obvio, uno tiene que tener la visión de todo", apuntó Michelle.

"Yo no la quería en el grupo y quien la dejó entrar fue la Chama", agregó la modelo brasileña. Sin embargo, Pato, fiel a su postura, afirmó: "Yo no quiero estar desconfiando de todos".

"No es desconfiando, yo sé que acá cada uno vino con un objetivo. Ella (Camila) vino a limpiar su imagen y lo está logrando perfectamente", siguió Carvalho, y remarcó que "si ella afuera sigue de pareja con el gallo (Francisco Kaminski), yo no la vería".

"Yo no la quiero ver afuera, no me interesa. Acá es buena convivencia y un buen juego", complementó la influencer.