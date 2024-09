La desgarradora reacción de Yuhui por renuncia a Linda a Gran Hermano: “Eres mi mayor apoyo aquí” - Chilevisión

Este jueves Linda Marcovich impactó a la casa de Gran Hermano Chile tras presentar su renuncia por motivos personales.

La jugadora dejó la competencia en medio de un mar de lágrimas de sus compañeros, quienes la despidieron con tiernas palabras.

Uno de ellos fue Yuhui Lee, quien fue el primero en enterarse de la decisión de la madre de tres niños.

La conmoción de Yuhui por renuncia de Linda en GH

"Me voy a ir... ahora", comunicó la participante a Yuhui. "Me estás hue... No, no, no, para, para", expresó el cocinero tras recibir la noticia.

"¿Ahora?, ¿ya está listo?", señaló Lee, mientras que Linda le explicó que esta decisión se debe a que extraña a su familia. "Me necesitan mis hijos", confesó la influencer entre lágrimas.

"Quiero que sepas que nos vamos a ver afuera", agregó la gitana. En tanto, el participante de origen chino quedó completamente en shock. "Quiero que ganes esto, pero tienes que ser fuerte", añadió Linda.

Después, un emocionado Yuhui le confesó a Marcovich: "Es que eres mi mayor apoyo aquí". Ante esto, la ex jugadora señaló "pero no puedo, son mis hijos".

"Tu familia te necesita y obviamente que te voy a apoyar", señaló después el cocinero.

Finalmente, la gitana le informó la decisión a toda la casa y fue despedida entre aplausos y sentidas palabras. "Siempre te admiré mucho por el sacrificio que estabas haciendo", dijo Pedro Astorga.