“Exijo el debido respeto”: Mariela Román vivió tenso episodio y anunció posibles acciones legales tras polémica de Fabricio

La deportista aseguró que la prensa llegó hasta el establecimiento educacional de sus hijas, en busca de Fabricio Vasconcelos.

Durante la tarde de este martes, Mariela Román reveló que vivió un tenso momento, dado que la prensa llegó hasta el recinto educacional de sus hijas en busca de Fabricio Vasconcelos.

Esto, luego de que el bailarín se viera involucrado en una pelea en el condominio donde vive su familia, con otro conductor que acusa a Vasconcelos de agresión.





¿Qué pasó con Mariela Román?

Vasconcelos, por su parte, aseguró que fue el conductor del otro vehículo quien le insultó, agredió e incluso escupió en presencia de una de sus hijas.

Al respecto, Mariela publicó un comunicado en su cuenta de Instagram, donde señaló: “Como madre y apoderada, manifiesto mi más enérgico rechazo a la presencia de medios de comunicación en las inmediaciones del establecimiento educacional de mis hijas”.

En esa misma línea, enfatizó que ambas son menores de edad y que su padre acude al recinto para cumplir su rol parental yendo a retirarlas.

“Considero que esta práctica vulnera la tranquilidad y seguridad del entorno escolar, exponiendo innecesariamente a los estudiantes y afectando el normal desarrollo de sus actividades educativas”, agregó Román.

Mariela aseguró que está dispuesta a interponer las acciones legales que sean necesarias si el hecho volviese a ocurrir: “Constituye una transgresión adicional de derechos fundamentales, vulnerando la seguridad y privacidad de los estudiantes”.

“Exijo el debido respeto por la dignidad de las familias que formen parte de la comunidad escolar y por el derecho de los menores a crecer y aprender en un entorno seguro, libre de intromisiones externas”, concluyó Mariela.

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