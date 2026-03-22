Denuncian violenta agresión de Fabricio Vasconcelos en Chicureo: Bailarín dice que él fue atacado primero

El ex chico Mekano se vio envuelto en una pelea al regresar a su domicilio, el que dejó a ambos involucrados con lesiones en un centro asistencial.

Durante la tarde de este sábado, Fabricio Vasconcelos protagonizó una violenta pelea que terminó con golpes, una denuncia ante Carabineros de Chile y constatación de lesiones, tras enfrentarse a un hombre que visitaba junto a su pareja la casa de un vecino en Chicureo, comuna de Colina.

Fue la joven Yanett Hermosilla quien denunció en CHV Noticias los golpes que el bailarín habría propinado a su pareja, de nombre Patricio, supuestamente utilizando una manopla.

Según relató, todo se originó cuando ingresaban al condominio y el bailarín circulaba detrás de ellos en su automóvil. En ese momento, afirmó que Vasconcelos “empezó a apurar, a tirar el auto encima y a tratar de pasar por el lado”, lo que derivó en una discusión verbal que posteriormente escaló a los golpes.

Declaración de denunciante tras pelea con Vasconcellos

Yanett Hermosilla declaró al Cazanoticias de Chilevisión que el exintegrante de Mekano “venía tirándonos el auto encima (…) mi pareja se bajó a preguntarle qué le había pasado y le tocó el vidrio para que se bajara. Se puso a discutir con mi pareja y le pegó con una manopla; le reventó toda la frente y lo dejó ensangrentado”.

“Le pusieron puntos, tiene el brazo todo rasguñado y Fabricio vino acá junto con una patrulla y dos carabineros defendiéndolo, diciendo que mi pareja le había pegado, cuando claramente no fue así. Mi pareja en ningún momento le pegó”, agregó.

Finalmente, el parte médico del hombre estableció que sufrió un traumatismo encéfalo craneano leve, requirió dos puntos de sutura y quedó estable, aunque con amnesia retrógrada.

Revisa aquí el video del denunciante tras pelea con Fabricio Vasconcellos:

Versión de Vasconcellos tras pelea en su condominio

La periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez reveló en redes sociales la versión de Vasconcelos, quien asegura que fue agredido primero.

“Incluso las lesiones que tiene en su mano no son por haber golpeado a otra persona, sino porque esta persona le habría apretado los dedos con la puerta de la camioneta”, detalló la comunicadora, según el relato del bailarín.

Posteriormente, Vasconcelos sostuvo —también a través de la periodista— que un vehículo desconocido habría intentado obstaculizarle el paso cuando llegaba a su casa y que el conductor se acercó violentamente a su automóvil. En ese contexto, el sujeto le habría escupido dentro del vehículo y forcejeado la puerta, provocando que esta se cerrara sobre su mano.





Al descender del automóvil, agregó que tanto el hombre como la mujer que lo acompañaba lo habrían agredido, además de amenazarlo de muerte, en circunstancias que él se encontraba con su hija adolescente.

Ante el supuesto riesgo en el que se habría visto involucrado, el bailarín regresó al auto, momento en que el otro sujeto habría sacado un palo y golpeado la parte delantera de la camioneta.

El parte médico de Vasconcelos indicó que sufrió una contusión con hematoma en la mano derecha y un esguince en uno de sus dedos.

Desde CHV Noticias se contactaron con Carabineros para esclarecer lo ocurrido; sin embargo, desde la institución señalaron que no se referirán al procedimiento.