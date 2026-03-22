Fabricio Vasconcellos da su versión tras violenta pelea en condominio y asegura que fue amenazado de muerte

El bailarín acusa haber sido agredido física y verbalmente por un conductor y una mujer que lo acompañaba. Además, reveló que familiares del hombre lo habrían atacado cuando fue a constatar lesiones.

Fabricio Vasconcellos dio a conocer su versión tras la violenta pelea de la que fue parte la tarde de ayer sábado cuando, llegando a su hogar, se encontró con la visita de un vecino, en el condominio donde vive en Chicureo.

El enfrentamiento llegó a los golpes y terminó con ambos involucrados constatando lesiones en un centro asistencial.

La pareja del hombre realizó la denuncia al Cazanoticias de Chilevisión, asegurando que su pololo fue agredido por el bailarín, quien —según dijo— lo habría golpeado con una manopla, dejándolo incluso con amnesia retrógrada. Sin embargo, de acuerdo con la versión de Fabricio Vasconcellos, todo se originó tras un ataque en su contra, ante el cual solo intentó defenderse.

Fabricio Vasconcellos revela detalles de la pelea en Chicureo

A través de sus historias de Instagram, el ex chico Mekano reveló que “al ingresar a mi domicilio ubicado al interior de un condominio, en compañía de mi hija (15 años), observé un vehículo (…) con evidentes modificaciones (rebajado, prácticamente a nivel del suelo) y sin placa patente visible, circulando a muy baja velocidad de manera anómala dentro del recinto”.

Al percatarse de esta situación, Vasconcellos decidió “adelantar dicho vehículo de forma normal, sin contacto físico, sin obstrucción ni maniobra temeraria. Acto seguido, al posicionarme frente a mi portón, el conductor del vehículo se aproximó directamente hasta mi domicilio, descendiendo de forma intempestiva y agresiva, profiriendo insultos y adoptando una conducta abiertamente hostil, dirigiéndose hacia mi persona”.





En este instante,“el individuo me escupió directamente”, para luego proceder a “golpear y patear reiteradamente mi vehículo” para abrir la puerta. En el forcejeo, la mano del bailarín habría quedado en el borde de la puerta cuando el otro sujeto la cierra, “provocándome lesiones de carácter tendinoso”.

“Fui agredido físicamente de forma directa, inmediata e injustificada por el sujeto, quien inició golpes sin provocación adicional de mi parte (…) me vi en la necesidad de ejercer defensa, produciéndose un forcejeo de muy breve duración”, declaró, Vasconcellos.

No obstante “una mujer que acompañaba al agresor intervino, agrediéndome por la espalda, incrementando el nivel de riesgo“, por lo que habría optado por resguardarse en su vivienda, justo mientras la otra persona extrajo, según señaló, “un objeto contundente (palo) desde su vehículo, con el cual procedió a golpear reiteradamente la parte posterior de mi camioneta, causando daños materiales evidentes”.





De acuerdo con Fabricio, este individuo gritó “amenazas de muerte directas en mi contra, así como amenazas de daño hacia mis mascotas, señalando expresamente que regresaría para concretarlas”.

Ambos fueron a constatar lesiones

Fabricio indicó que llamó a Carabineros y se dirigió a constatar lesiones, donde se habría encontrado con familiares de la persona con quien había tenido la discusión recientemente.

Ante esto, dijo haber sido atacado “en la vía pública utilizando objetos contundentes tales como palos y latas (…) debí resguardarme en un vehículo policial y ser trasladado a otro centro asistencial para completar la constatación de lesiones”.

“Dejo expresa constancia de que los hechos descritos constituyen una agresión injustificada, iniciada por un tercero, en el contexto de un acto de conducción normal, y que mi actuar se limitó exclusivamente a la legítima defensa (…) Asimismo, existen daños materiales en mi vehículo, lesiones físicas constatables, amenazas directas y testigos presenciales, incluyendo personal policial”, cerró el ex chico Mekano.

CHV Noticias se contactó con Carabineros para obtener mayores antecedentes, sin embargo, declinaron referirse a lo ocurrido.