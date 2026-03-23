El bailarín relató el momento en que fue agredido en su domicilio frente a su hija y negó haber sido el responsable de iniciar el altercado, pero reconoció haber respondido con golpes ante el ataque.

Fabricio Vasconcellos entregó su versión sobre el incidente en el que se vio involucrado, tras enfrentarse a un hombre al interior del condominio donde vive en el sector de Chicureo, comuna de Colina.

El bailarín quiso aclarar que fue víctima de una agresión y no el responsable de los hechos, como algunas versiones que han circulado.

“Realmente me da mucha lata leer hoy (domingo) los titulares como si yo no fuera la víctima: Esta persona me agredió en mi casa delante de mi hija. Por eso hice esa declaración pública, porque es totalmente lo contrario, sale que yo hice una agresión y esto es otra cosa: Yo no soy el agresor, soy la víctima”, afirmó en conversación con Las Últimas Noticias.





Según su relato, el altercado se originó a pocos metros de su casa, luego de un incidente vehicular con un sujeto que estaba de visita en el condominio.

“Una persona me golpeó dentro de mi casa, ya tenía el auto (entrado) a la mitad de la vereda de mi casa, donde a una persona no le gustó que lo adelantara a 10 metros de mi casa (…) se bajó de su auto golpeando el mío y con garabatos”, explicó.

El brasileño añadió que la situación escaló rápidamente y que incluso su hija de 15 años presenció el momento: “Bajé la ventana, me escupió, la cerré y entré en pánico. Él, viendo mi mano en la puerta, la golpeó y se cerró (apretándola). Mientras yo me bajaba del auto, él me golpeaba a mí con mi hija (mirando) en el portón y mis perros ahí”.

“Cambiamos un par de golpes, me defendí como pude. Me pegó, yo a él. Su novia salió del auto y también me comenzó a pegar. Insisto, todo a la vista de mi hija ya desde la ventana dentro de mi casa. Me alejé, logré entrar mi camioneta; el portón estaba abierto y la metí completa dentro de la parcela, y en eso él sacó un palo de su maletero y me golpeó toda la camioneta mientras yo entraba. Me decía que me iba a matar, que iba a matar a mis perros”, agregó.

Fabricio niega acusación

Por otra parte, Fabricio Vasconcellos descartó las acusaciones de haber utilizado un objeto contundente, y explicó que “fue mi mano en un golpe de defensa mío, y eso es todo. Eso es totalmente ilógico. Esto fue a combo limpio. Él no me agredió con un palo tampoco, agredió así a mi camioneta”.

Tras el incidente, el brasileño presentó una denuncia ante Carabineros por amenazas y lesiones, además de constatar lesiones en un centro asistencial. Sin embargo, aseguró que los hechos no terminaron ahí. “Llegando allá estaba su familia y la madre de este hombre me dio golpes en la cara, con los Carabineros como testigos. Me tiraron piedras, palos, latas”, afirmó.

Finalmente, el exchico reality aseguró que llevará el caso hasta las últimas consecuencias. “Voy a llegar hasta donde haya que hacerlo, no voy a dejar esto como en otras situaciones donde creí que era mejor callar, pero la gente se queda con una conclusión que no es”, expresó.