“Le pedíamos que...”: Exreclusas revelaron detalles de los 140 días de Cathy Barriga en la cárcel - Chilevisión

“Las internas la querían mucho, incluso esperaban que llegara”, comentó una exreclusa a Primer Plano, quien recordó parte de la estadía de la exalcaldesa en el centro penitenciario.

En el marco de la entrevista exclusiva de Cathy Barriga a Julio César Rodríguez, Primer Plano contactó de manera exclusiva a dos exreclusas que compartieron celda con la otrora alcaldesa imputada por diversos delitos.

La ex jefa comunal, investigada por fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumentos públicos, habló por primera vez tras permanecer por 140 días de manera intermitente en la Cárcel de Mujeres de San Miguel.

Para complementar sus dichos, donde abordó distintos temas relacionados con dicha prisión preventiva, el programa de farándula de Chilevisión conversó con dos mujeres que compartieron presidio con Barriga.

La relación de Barriga con sus compañeras de celda

"Ninguna tuvo rechazo hacia ella", recordó una de ellas. "A lo mejor alguna envidia podían tenerle, pero las internas la querían mucho a Cathy. Incluso esperaban que llegara", añadieron.

Según relató la exreclusa, hubo varias mujeres que se acercaron a ella para conversar. "Estaba muy nerviosa, obviamente. Lloró mucho los primeros días pero se fue calmando", desclasificó.

Con el correr de los días, complementó, "fue agarrando confianza (y estaba) riéndose con las demás niñas". "Las muchachas de las otras torres se acercaban, llegaban mucho a pedirle autógrafos, a verla, saludarla".

Cathy Barriga tuvo varias entradas y salidas a la cárcel de San Miguel:

En su primera formalización, entre el 16 y 18 de enero del 2024, quedó bajo arresto domiciliario.

El 12 de noviembre del mismo año pasó a prisión preventiva.

El 18 de diciembre regresó a su hogar.

El 26 del mismo mes debió reingresar a la cárcel.

Ya en 2025, el 17 de febrero, volvió a su casa.

Días más tarde, el 25 de febrero fue nuevamente privada de libertad.

Finalmente, el 9 abril, fue revocada la prisión preventiva por arresto domiciliario nocturno.

La verdad detrás del video de Barriga bailando zumba

Esta misma mujer se refirió a un video que apareció a fines de 2024 y que mostró a Cathy Barriga bailando zumba con otras reclusas en el patio del centro penitenciario.

Por aquel entonces se especuló que la ex bailarina de Mekano estaba realizando la clase a sus compañeras, sin embargo, la exreclusa desmintió esto de forma categórica.

"Nos hacían zumba una o dos veces a la semana y la grabaron solo a ella, no a las demás que estábamos ahí", explicó, "pero ella nunca hizo clases de zumba, eso es falso".

Aún así, afirmó que hubo instancias de baile, pero al interior de las celdas: "Le pedíamos que hiciéramos ejercicio, porque sí se lo pedíamos, o que bailáramos los bailes de Mekano, sí lo hacíamos, pero era dentro del módulo, pero no era algo que se pudiera grabar".