Ex Gran Hermano, Benja Lagos, impactó al recordar muerte de su hermano: “Lo llevo conmigo siempre” - Chilevisión

Benjamín Lagos, ex jugador de Gran Hermano Chile, impactó en redes sociales con un potente relato sobre la muerte de su hermano.

En entrevista con el podcast Más Que Titulares, Lagos señaló que su hermano perdió la vida tras un accidente de snowboard. "Toda mi familia se alejó de lo extremo, pero a mí me acercó", señaló.

"Desde muy chico, mi cabeza procesó que mi hermano se murió, pero haciendo lo que más le gustaba", confesó.

Benja Lagos y la muerte de su hermano

Tras el deceso de su hermano, el ex chico reality afirmó que sacó dos conclusiones: "La primera es que me puedo morir cuando sea. Y la segunda, si es que me voy a morir cuando sea, ojalá morirme haciendo algo que me gusta", relató.

"Empecé a darme consejos a mí mismo en redes sociales y veía que la gente resonaba con esos consejos. Entonces, así fue más o menos cómo empezó", agregó.

El joven indicó que, luego de la tragedia que enlutó a su familia, vino un proceso muy personal. "Me ha costado muchísimo decir esto, pero, yo por nada del mundo reviviría a mi hermano", reflexionó.

"Mi hermano literalmente vivió su vida a concho cada uno de los minutos que él estuvo acá. Él empezó un proceso y lo terminó", complementó.

En esa misma línea, Benja sostuvo que "sería súper egoísta de mi parte reanudar un proceso que se terminó. Yo ya solté esa etapa de mi vida con demasiado amor y a mi hermano lo llevó acá conmigo siempre".

"Todas las mañanas lo siento, me toca el hombro. Él está conmigo, pero si es que eso que pasó con mi hermano nunca hubiese pasado, yo no sería quien soy, no tendría la relación que tengo con mis padres hoy día", declaró.