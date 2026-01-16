Euphoria 3: Tráiler revela un salto a la vida adulta y un tono más oscuro antes del estreno - Chilevisión

El nuevo tráiler de Euphoria, lanzado por HBO este miércoles, revela un tono más maduro e incluso, oscuro, de lo que era en 2022.

Este miércoles, HBO lanzó el tráiler de la próxima temporada de Euphoria, con el anuncio del estreno, que será el 12 de abril por la plataforma de streaming HBO Max.

La espera de los fanáticos fue larga, puesto que los últimos episodios de la serie fueron emitidos en febrero de 2022.

En estos 4 años, la incertidumbre de cómo se manejaría el paso del tiempo fue muy comentada en redes sociales. Los personajes principales eran escolares y los actores que los interpretaban ahora rodean los 30 años.

¿Cuáles fueron los cambios que revela el tráiler?

Aunque no explicitan cuánto tiempo pasó entre las escenas que nos dejó el final de la segunda temporada de Euphoria, y estas, es claro que ya no son adolescentes.

Según el tráiler, Rue, el personaje protagónico interpretado por Zendaya, trabaja en una tienda de cigarros. Allí es interceptada por la mujer narcotraficante que conoció cuando era estudiante, para cobrarle lo que nunca devolvió.

En otras imágenes se muestra su involucramiento con personajes nuevos. Las escenas reflejan un nuevo tono en la serie, uno más maduro e incluso, oscuro. Drogas, strippers, armas, son algunos de los elementos llamativos de este adelanto.

En cuanto a los demás, de Lexie (Maude Apatow), Maddie (Alexa Demie) y Jules (Hunter Schafer), no se conoce mayor contexto de lo que serán sus vidas en la tercera temporada, pero las 3 interactúan con Rue.

Un aspecto que captó la atención de los seguidores de Euphoria son los personajes de Sydney Sweeney y Jacob Elordi. Mientras que Nate trabaja, Cassie es una estrella de plataformas de contenido de adultos. Además, esta vez serán una pareja oficial y, al parecer, habrá una boda.

La respuesta a la pregunta de cuánto tiempo pasó entre ambas temporadas, se conocerá cuando llegue el 12 de abril.