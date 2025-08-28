“Estaba enfermo…”: Influencer venezolana acusada de maltrato a su mascota rompió el silencio - Chilevisión

La creadora de contenido compartió un video mostrando el historial veterinario de su perro y aseguró que se trató de una "situación puntual" debido a que el can estaba enfermo.

La influencer venezolana Chely Schneider rompió el silencio tras ser acusada en redes sociales de maltrato animal en su departamento en Vitacura.

El hecho causó indignación luego de que vecinos de la tiktoker difundieran imágenes de su perro cachorro samoyedo de Schneider rodeado de heces en su balcón.

En ese contexto, la joven compartió un video -que luego borró- en su Instagram en el que defendió que su mascota estaba bien cuidada, mostró registros veterinarios y aseguró que se trató de una “situación puntual”.

La defensa de influencer

La denuncia fue hecha a través de la aplicación Sosafe, espacio en el que los vecinos aseguraron que el cachorro se encontraba siempre encerrado en dicho lugar.

“Quiero referirme a las imágenes que han estado circulando respecto a mi perrito Arturito. Hasta ahora no me había pronunciado porque estamos en un proceso judicial y estábamos recolectando todas las pruebas necesarias", partió comentando.

En esa línea, señaló que el cachorro está acostumbrado a hacer sus necesidades en el balcón, “pero no le pongo pañales porque los hace tira. Aun así, siempre le mantenemos sus espacios limpios dentro de nuestros tiempos de aseo”.

“Después de llevarlo al veterinario se nos indicó una dieta gastroenterica, lo que provocó que hiciera más popó de lo normal", detalló.

Por este motivo, aseguró que se trató de “una situación puntual, no significa que Arturito viva en suciedad. Arturito estaba enfermo y las fotos fueron tomadas en un momento exacto”.

“Arturito no está solo, cuenta conmigo, con el apoyo de mi pareja, el de mi familia, que siempre estamos pendientes de su bienestar, de sus paseos, de su higiene, de su alimentación”, cerró.