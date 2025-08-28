 “Estaba enfermo…”: Influencer venezolana acusada de maltrato a su mascota rompió el silencio - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/08/2025 19:17

“Estaba enfermo…”: Influencer venezolana acusada de maltrato a su mascota rompió el silencio

La creadora de contenido compartió un video mostrando el historial veterinario de su perro y aseguró que se trató de una "situación puntual" debido a que el can estaba enfermo.

Publicado por CHV Noticias

La influencer venezolana Chely Schneider rompió el silencio tras ser acusada en redes sociales de maltrato animal en su departamento en Vitacura.

El hecho causó indignación luego de que vecinos de la tiktoker difundieran imágenes de su perro cachorro samoyedo de Schneider rodeado de heces en su balcón.

En ese contexto, la joven compartió un video -que luego borró- en su Instagram en el que defendió que su mascota estaba bien cuidada, mostró registros veterinarios y aseguró que se trató de una “situación puntual”.

La defensa de influencer 

La denuncia fue hecha a través de la aplicación Sosafe, espacio en el que los vecinos aseguraron que el cachorro se encontraba siempre encerrado en dicho lugar.

“Quiero referirme a las imágenes que han estado circulando respecto a mi perrito Arturito. Hasta ahora no me había pronunciado porque estamos en un proceso judicial y estábamos recolectando todas las pruebas necesarias", partió comentando.

En esa línea, señaló que el cachorro está acostumbrado a hacer sus necesidades en el balcón, “pero no le pongo pañales porque los hace tira. Aun así, siempre le mantenemos sus espacios limpios dentro de nuestros tiempos de aseo”.

“Después de llevarlo al veterinario se nos indicó una dieta gastroenterica, lo que provocó que hiciera más popó de lo normal", detalló.

Por este motivo, aseguró que se trató de “una situación puntual, no significa que Arturito viva en suciedad. Arturito estaba enfermo y las fotos fueron tomadas en un momento exacto”.

“Arturito no está solo, cuenta conmigo, con el apoyo de mi pareja, el de mi familia, que siempre estamos pendientes de su bienestar, de sus paseos, de su higiene, de su alimentación”, cerró.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Monto aumentado de $250 mil de la PGU comienza a regir la próxima semana: Revisa acá si te corresponde

Lo último

Lo más visto

Vuelco total: Dj Isi Glock reveló que no está embarazada tras relación con Karol Lucero

La mujer que destapó el escándalo de infidelidad del animador contó la verdad sobre un supuesto embarazo tras el encuentro sexual que compartieron hace tres semanas.

28/08/2025

“Sintieron tablas romperse”: Hijo de vigía del Cobra revela confesión de su padre tras naufragio

El hijo de Juan Sanhueza, tripulante y vigía del barco industrial Cobra que se quitó la vida en Coronel, afirmó ante los medios de comunicación que su padre “fue la octava víctima de esta tragedia”.

28/08/2025

Megacorte de agua de 37 horas: Revisa acá el mapa de las comunas afectadas en Santiago

Aguas Andinas anunció que la prolongada suspensión de su servicio tiene por motivo los trabajos de construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago.

28/08/2025

“No me digas que...”: Vale Roth descolocó a Pamela Díaz con opinión sobre Jean Philippe Cretton

La animadora reaccionó con total sorpresa al comentario que hizo la bailarina sobre su expareja. "¿Saliste con él?", preguntó directamente.

28/08/2025