¡Especial reencuentro! Fernanda Figueroa tuvo inolvidable Navidad junto a su hija - Chilevisión

La influencer e hija del ex futbolista y entrenador Marco Antonio Figueroa estuvo tres meses separada de su hija luego de participar en un reality show.

Fernanda Figueroa se volvió a reencontrar con su hija Leah luego de estar tres meses encerrada grabando un reality show.

El reencuentro se llevó a cabo en el aeropuerto, en donde la pequeña se encontraba en compañía de su abuela.

Fernanda Figueroa tuvo inolvidable Navidad junto a su hija

La hija del ex futbolista y entrenador Marco Antonio Figueroa habló con Las Últimas Noticias, donde contó que "pensé que mi hija iba a estar molesta, porque hay niños a veces que se molestan y no quieren saber absolutamente nada. Pero no, fue todo lo contrario. Leah me recibió demasiado feliz, me abrazó, no me soltaba".

Luego de pasar unos días en Santiago, las dos viajaron a México para reencontrarse con el resto de la familia para Navidad. Fue en el aeropuerto de dicho país donde fueron recibidas por el Fantasma Figueroa.

"Cuando vimos a mi papá, Leah salió corriendo, le gritó 'tata' y mientras corría se le cayeron las lágrimas y a mi papá igual", relató la modelo.

Por otro lado, señaló que sintió cambios en su pequeña: "Cuando yo me fui, ella no hablaba absolutamente nada y ahora se lo habla todo".

"También me costó un poco el tema de los horarios. Estuve mucho tiempo sin ella, sin sus rutinas, pero mi hija lo hace todo más fácil porque es demasiado dulce y se adapta muy rápido", finalizó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Mira el registro a continuación: