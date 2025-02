Emilia Dides revelará grave episodio que vivió con ex pareja: “Una vez me dijo ‘mátate‘...’” - Chilevisión

La Miss Universo Chile habló con Diana Bolocco sobre la fuerte depresión que sufrió a los 17 años a causa de una ex pareja.

Emilia Dides contará en Podemos Hablar un duro episodio que vivió a los 17 años en una relación con una ex pareja y que la impactó para el resto de su carrera.

"Tuve depresión a los 17 años y fue una depresión que en ese momento la veía como el fin de algo, algo demasiado extremo y demasiado oscuro...", reflexionará en el nuevo capítulo del estelar de Chilevisión.

"Ahora lo veo y digo que por algo pasó", haciendo referencia a su paso por Miss Universo y el éxito que ha cosechado hasta el momento.

El origen de la depresión de Emilia Dides

La cantante Emilia Dides señaló que el origen de esta depresión se debió al mal trato que recibía de su entonces pareja.

"No me trataban muy bien psicológicamente... Es una persona que me está diciendo que me ama demasiado, pero a la vez me está diciendo que soy una mierda", sentenció.

La modelo contará que pensó varias veces quitarse la vida. "Él una vez me dijo 'mátate'", enfatizó en relación con su ex pareja.

¿Cuándo y dónde ver Podemos Hablar?

El nuevo capítulo de Podemos Hablar lo podrás ver este viernes a las 22:30 horas, después de CHV Noticias Central.

El episodio que también contará con la presencia de Miguel "Negro" Piñera y la conducción de Diana Bolocco lo podrás disfrutar por las pantallas de Chilevisión y su señal online.