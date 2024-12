Emilia Dides confesó haber sido víctima de violencia psicológica de expareja: “Estuve en pedazos” - Chilevisión

La cantante y Miss Chile recordó uno de los momentos más complejos de su vida, cuando enfrentó un duro cuadro de depresión a raíz de una "tormentosa" relación.

La actual Miss Chile, Emilia Dides, abrió su corazón y se sinceró sobre un complejo momento que atravesó hace algunos años, cuando sufrió una fuerte depresión y fue víctima de violencia por parte de una ex pareja.

La representante nacional en el Miss Universo, pasó por un fuerte cuadro depresivo en 2017, cuando participó en el Miss Mundo Chile y quedó en el último lugar.

“Tenía una guerra constante de mi corazón con mi mente, donde mi mente me decía 'ya, ya', y mi corazón era 'no, yo quiero vivir, quiero estar aquí, me quedan muchas cosas para hacer en esta vida”, recordó en Mucho Gusto.

Emilia Dides sufrió violencia psicológica

Emilia Dides reveló detalles del origen de su problema de salud mental, y explicó que se debió a una relación amorosa donde sufrió “violencia psicológica”.

“Tuve una relación un poco tormentosa, donde sufrí bastante porque fue un poco psicológico (…) empiezo a tener a esta persona que me está diciendo 'te amo, pero eres una…', palabras que por supuesto no voy a repetir”, sostuvo.

Tras lograr superar ese episodio, la cantante compartió una reflexión y señaló que “veo que estuve en pedazos y que todos esos los agarré y creé una Emilia nueva, de la cual estoy orgullosa”.