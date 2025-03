Emilia Dides anuncia que entregará su corona de Viña 2025 a Faloon Larraguibel: “No des en el gusto…” - Chilevisión

Polémicas horas ha vivido Emilia Dides tras el conflictivo conteo de votos por el reinado de Viña 2025, evento en el que el equipo de Faloon Larraguibel, una de las candidatas, no quedó conformo con los resultados, luego de que se anulara el supuesto voto que le daría la victoria a la ex chica Yingo.

Sin embargo, la Miss Universo Chile decidió llevar todo con calma e invitar a Faloon para que reinaran juntas, aunque terminó tomando una drástica decisión sobre su corona.

¿Qué dijo Emilia Dides sobre la corona de Viña y Faloon?

A través de un Live por Instagram, Emilia agradeció el apoyo de la gente luego de haberse visto afectada emocionalmente por los problemas que desencadenó su victoria en el reinado de Viña.

En este sentido, reveló: "Siendo las 14:30 de la tarde, me llegó un mensaje preguntando si iba a entregar la corona, y yo dije que la iba a entregar, si no estuviera segura no lo habría dicho".

Pese a estar firme en su decisión de evitar más polémica, añadió: "Me siento en una dualidad... pero cuando tomo una decisión, me hago cargo de eso".

Respecto a ceder su corona a Larraguibel, indicó que le pidieron participar en un programa de Canal 13, canal que apoyó la candidatura de la creadora de contenido, sin embargo, no tenía mucho tiempo ni se sentía cómoda con esa exposición.

"Me comuniqué con Faloon dos veces, por dos vías, Instagram y WhatsApp, y no obtuve respuesta", expresó Dides, agregando que "da un poco de pena porque lo que más quiero hacer con ella es agarrarnos de las manos e ir las dos como reinas del 2025... y no sentí eso".

A pesar de ya haber tomado su decisión de desistir de la corona, la ex reina de Viña, Daniela Nicolás se unió a los cientos de comentarios de los seguidores de Emilia y le aconsejó al respecto.

"Emi querida, tú misma te respondiste en el live, no quieres ir a ese programa. No te respondieron directamente y eso te dolió, no te valoraron, no te han tratado bien (...) no les des en el gusto", cerró Daniela.