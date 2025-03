“Ese nombre no sirve”: El origen del apodo que popuralizó a Tommy Rey en el mundo de la música - Chilevisión

El emblemático cantante chileno murió este miércoles a los 80 años. Sin embargo, algunos desconocían que el verdadero nombre del artista era Patricio Zúñiga, ¿cómo nació Tommy Rey? Esta es la historia.

La música chilena está de luto. Este miércoles murió el legendario cantante Tommy Rey a los 80 años, generando gran conmoción en el mundo de la cultura y el espectáculo.

Sin embargo, algunos desconocen que el verdadero nombre del fallecido artista era Patricio Zúñiga Jorquera. El origen del apodo con que saltó a la fama se remonta a la década de 1960, cuando integraba la Orquesta Los Peniques.

El origen del apodo de Tommy Rey

Según consigna el medio MúsicaPopular.cl, Patricio Zúñiga dejó los estudios por problemas económicos de su familia y comenzó a trabajar en la mueblería de su padre, quien era un músico aficionado.

El artista alternó esta labor con su participación en distintos concursos radiales para cantantes emergentes. En medio de este circuito, conoció a Silvio Ceballos, director de la Orquesta Los Peniques, quien lo invitó a ser su vocalista oficial con sólo 19 años.

"Ellos quedaron sin cantante, entonces Enrique Valladares (locutor radial), le dijo al director de la orquesta que 'por qué no prueban a este muchacho'. Entonces, un día me citaron a un auditorio, ensayé con ellos y listo, me dieron hasta uniforme", contó Zúñiga en una entrevista con el programa Mi Rincón de Chilevisión.

El legendario vocalista señaló que a Ceballos se le ocurrió el apodo de Tommy Rey: "Patricio Zúñiga es mi nombre verdadero, entonces el director de Los Peniques dijo 'ese nombre no sirve, no es para música tropical'. Él me puso Tony Rey y con el tiempo yo me lo cambié a Tommy Rey".

Tras dos años en el mencionado conjunto, el intérprete se integró a La Sonora Palacios, donde puso su voz a clásicos como El Caminante, La Mafafa y la emblemática Un Año Más.

En marzo de 1982, tras 17 años de actividad, un quiebre de los músicos con los hermanos Marty y Jorge Palacios, provocaron que él y otros cuatro integrantes dejaran el grupo y así nació La Sonora de Tommy Rey.