El mismo día de su cumpleaños: Magdalena Müller compartió inéditas fotos de su matrimonio - Chilevisión

La actriz reveló imágenes de la íntima ceremonia a través de sus redes sociales, donde dio a conocer que contrajo matrimonio el mismo día de su cumpleaños.

Magdalena Müller sorprendió a sus seguidores al publicar este lunes fotografías de su matrimonio, el cual lo celebró el pasado sábado en una íntima ceremonia.

La actriz contrajo matrimonio con su pareja de hace seis años, el ingeniero Félix Echeverría, a quien la intérprete decidió mantener alejada del mundo mediático.

En esa línea, Magdalena utilizó su cuenta de Instagram para publicar fotos de la ceremonia, además de revelar que se casó el mismo día de su cumpleaños.

La actriz acompañó los registros con la descripción: "Y así llegaron los 34. Amor, amor, amor y más amor… así llegaron".

Tras esto, Müller recibió una lluvia de mensajes de figuras del espectáculo, quienes le enviaron buenos deseos para ella y su pareja.

Entre los saludos destacaron compañeros como Carolina Arregui, Paola Volpato, César Caillet, Felipe Contreras, Dayana Amigo, Nathalia Aragonese, Nicolás Oyarzún, Victoria de Gregorio, Solange Lackington, Carlos Díaz, y varios más.

Mira la publicación a continuación: