“El lenguaje se le está yendo”: Esposa de Bruce Willis revela nuevos antecedentes del complejo momento del actor - Chilevisión

27/08/2025 10:08

“El lenguaje se le está yendo”: Esposa de Bruce Willis revela nuevos antecedentes del complejo momento del actor

Su esposa, la modelo modelo Emma Heming, fue quien brindó más información sobre el afamado actor de Hollywood.  

Durante las últimas horas se conocieron nuevos antecedentes sobre el complejo estado de salud de Bruce Willis, quien padece demencia frontotemporal.

Cabe señalar que esta enfermedad es un grupo de trastornos que afectan progresivamente los lóbulos frontal y temporal del cerebro que provocan cambios en el comportamiento, el lenguaje y las funciones ejecutivas.

Su esposa, la modelo Emma Heming, fue quien brindó más información sobre el afamado actor de Hollywood.  

"Él todavía está muy activo y tiene muy buena salud pese a todo. Solo es su cerebro el que le falla",  afirmó en una entrevista con la periodista estadounidense Diane Sawyer de ABC News. 

La mujer también reveló que pese a que el "lenguaje se le está yendo", ella y su entorno más cercano han encontrado nuevas formas de comunicarse con el nacido en Alemania. 

"Hemos tenido que adaptarnos"

Heming también manifestó que Willis aún muestra "destellos de su personalidad", aunque "hemos tenido que adaptarnos y tenemos una forma de comunicarnos con él que es simplemente diferente". 

"Todavía tenemos esos días, bueno, no días, momentos en los que se ve su risa. Tiene una risa tan sincera, y a veces ese brillo en sus ojos o esa sonrisa que me transportan. Pero son difíciles de captar porque esos momentos aparecen y desaparecen tan rápido", agregó. 

