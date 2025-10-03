 “Me llamó para despedirse”: El emotivo relato de Roon Antonio por reciente muerte de expareja - Chilevisión
03/10/2025 10:58

“Me llamó para despedirse”: El emotivo relato de Roon Antonio por reciente muerte de expareja

El influencer y chico reality reveló el último deseo en vida de Nicolás Guajardo, su primer amor que murió a los 28 años a causa de un cáncer en etapa 4.

Publicado por CHV Noticias

Roon Antonio entregó un emotivo mensaje a pocas semanas del fallecimiento de su expareja y primer amor, Nicolás Guajardo.

En entrevista con el podcast Todo sobre la mesa, conducido por Gianella Marengo, el ex chico reality habló del último momento que compartió con Guajardo y cuál fue su mayor deseo en vida.

"Falleció por un cáncer en grado 4. Estaba viviendo en Nueva York hace un año. Imagínate lo que es el sistema hospitalario en otro país, no estando en el tuyo, las condiciones en las que actualmente están los latinos", partió diciendo.

En esa misma línea, Roon reveló: "(Nicolás) me llama un día en la noche y me dice: 'Me quiero despedir'. Me tomé un Uber desde mi casa hasta el hospital regional de Rancagua".

"Yo pensé que no lo iba a ver. Solo quería estar ahí para sentirlo, contener a la familia, a quien fue mi suegra en su momento, sus hermanas y amigos; y me dejaron verlo, me dieron esa posibilidad", agregó.

Roon Antonio y su último momento con expareja

Una vez en la sala del hospital, el influencer abrazó a su expareja para despedirse. "Fue impactante para mí, era una persona que tres días después iba a cumplir 29 años", expresó.

"Él quería fallecer de una manera más digna. En Chile no es legal la eutanasia. Él pidió que, por favor, lucháramos por eso, así que yo pretendo hacer algo al respecto", señaló sobre el proyecto que sigue en discusión en el Congreso.

En ese sentido, reconoció que este tipo de iniciativas "conlleva muchas cosas políticas y uno dice 'en esto no me involucro', pero estas cosas sí me importan".

"Hay que apoyarlo (al proyecto de eutanasia). Hay grupos que están en contra de lo que sería esta ley y de verdad que, cuando estás en esos zapatos, te lo piden por favor y se convierte en una historia desgarradora y triste para la familia (...) yo creo que cualquier persona lo apoyaría", precisó.

El comunicador indicó que el humor de Nicolás se mantuvo hasta el final. "Fue reconfortante verlo, abrazarlo y decirle que lo quería mucho", cerró.

