“El cuerpo de mi hijo se prendió”: Yasmín Valdés relató minutos de terror durante incendio en su casa - Chilevisión

La actriz y comediante Yasmín Valdés preocupó en redes sociales al revelar que vivió una compleja situación en su casa producto de un incendio que, por fortuna, no pasó a mayores.

Así relató en su cuenta de Instagram, donde especificó que las llamas iniciaron por el uso de un fogón decorativo que estaba al interior del inmueble.

“Se prendió fuego a mi casa, y se quemó parte de mi living, el sillón, la alfombra, la cortina, casi corremos el riesgo de que mi hijo más chico se quemara”, recordó.

De acuerdo con su testimonio, su rápida reacción evitó heridos en la emergencia: "Me fui al patio a agarrar la manguera y mojé todo y logré salvar que mi casa no se quemara y a que mi hijo no le pasara nada".

Peligroso elemento provocó incendio en fogón

Sobre el inicio del fuego, la también productora de eventos detalló que dicho fogón funcionaba con etanol, un producto conocido como la "mezcla perfecta" entre decoración y calefacción, pero que está en la mira de expertos y usuarios por los graves riesgos asociados a su uso.

“No estaba totalmente apagado el fuego y lo rellenamos para que siguiera funcionando, y ahí el etanol prendió y saltaron chispas al sillón, a la cortina, a mis dos hijos que estaban sentados para ese lado y se prendió todo”, detalló.

Su hijo menor fue alcanzado por las llamas

Así, junto con llamar a la precaución con este inflamable elemento, también contó cómo el fuego casi alcanzó a su hijo menor, quien estaba eseperando la medianoche para su cumpleaños.

"Mi hijo chico fue el más averiado porque su cuerpo se prendió de fuego, en la ropa. Él estaba sentado en la esquina, donde está la cortina, donde más cayó el etanol. Se prendió fuego a su cuerpo, la ropa”, lamentó.