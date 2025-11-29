 “No me gusta pedir cosas, pero...”: La emotiva solicitud de Don Francisco en la apertura de la Teletón - Chilevisión
29/11/2025 11:44

“No me gusta pedir cosas, pero...”: La emotiva solicitud de Don Francisco en la apertura de la Teletón

La Teletón 2025 dio inicio a su transmisión con una emocionante obertura desde el Teatro Teletón, instancia en la que Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, entregó un mensaje especial dirigido a las futuras autoridades. El animador pidió "al gobierno que comienza y a las autoridades, los senadores y diputados, que nos ayudaran a establecer el primer sábado de la semana de diciembre como el Día del apoyo nacional a la Teletón y que al día siguiente, el domingo, fuera el día de la familia porque podríamos transformar ese fin de semana en el fin de semana de acción de gracias". 

