“Dios está conmigo”: Carlos Tejos pidió que recen por él en medio de complejo estado de salud - Chilevisión

El comunicador compartió imágenes desde un recinto médico y pidió que le envíen buenas energías en este complejo momento.

Carlos Tejos compartió una publicación en sus redes sociales que causó preocupación entre sus seguidores debido a su estado de salud.

El periodista de espectáculos usó su cuenta de Instagram para pedir que le envién energía positiva y que recen por él en este momento.

“Envíen energía positiva. De esta voy a salir. Dios está conmigo”, escribió una publicación.

En sus historias también evidenció que acudió a un Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) por su salud.

El estado de salud de Carlos Tejos

El comunicador compartió un video donde dejó registro de que estaba siendo atentendido en un recinto médico, aunque no explicó las razones.

En las imágenes Carlos Tejos se mostró tendido sobre una camilla y utilizando mascarilla.

“Les pido que recen por mí, manden buenas vibras, tengo que salir de esto, por favor. Buenas vibras todo el rato, gracias”, comentó.