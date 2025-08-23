Jhendelyn Nuñez se comprometió en matrimonio y lo anunció con románticas postales - Chilevisión

La modelo dio a conocer la noticia a través de Instagram, donde publicó una serie de fotos junto a su pareja y del anillo.

Este sábado Jhendelyn Núñez anunció que contraerá matrimonio con su pareja, Francisco Navarrete.

La pareja lleva casi dos años junta, sin embargo, dieron a conocer la relación a principios del año pasado mediante una publicación en redes sociales.

A través de su Instagram, la modelo publicó una serie de fotos junto a la descripción: "Sí, quiero. Te conocí y supe que quería una vida contigo… nunca pensé en casarme, pero contigo todo cambió. Contigo quiero todo… Que sea eterno".

"Fue tan sorpresa todo, que no tenía batería en el celular y solo tengo estas fotos. Pero tranquilos, Pancho pensó en todo jijiji. Ahora esperando los videos donde lloré como Magdalena", agregó,

"Te mereces todo lo lindo de la vida", "me esperaba este momento", "felicidades a los novios más lindos", fueron algunos de los comentarios que recibió la pareja.