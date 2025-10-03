Desmantelar: El encuentro de poesía y música que amplificará voces diversas en el centro de Santiago - Chilevisión

El encuentro ofrecerá lecturas poéticas, talleres y presentaciones de poesía musicalizada, en el Centro Cultural Espacio Ailanto.

Este sábado 4 de octubre, el Centro Cultural Espacio Ailanto será escenario de Desmantelar, un evento que busca abrir un espacio para la creación y difusión de la poesía y la música desde la mirada de mujeres y disidencias.

La jornada reunirá a creadoras que han hecho de la palabra y el sonido un acto de resistencia y expresión colectiva.

El encuentro ofrecerá lecturas poéticas, talleres y presentaciones de poesía musicalizada, en un ambiente seguro e inclusivo.

Entre las y los artistas participantes destacan Mila Berríos, Marcela Parra, Carolina Ozaus, Pájara Nortina, Lecturas Performáticas, Descargo y Maleficio y María Compás, quienes presentarán propuestas de poesía acompañada de música.

En el ámbito de las lecturas poéticas estarán Jota Elmes, Kiltrak Sónica, Üme Tora y Poesía Travesti.

Además de las presentaciones, el evento contempla talleres literarios abiertos al público, pensados para quienes quieran explorar y profundizar en estas disciplinas.

¿Cuándo y dónde se realizará Desmantelar?

Desmantelar se realizará este sábado 4 de octubre a partir de las 15:00 horas en Espacio Ailanto, ubicado en Huérfanos 3116, en el centro de Santiago.

El acceso al evento es con un aporte voluntario.