“A días intensos…”: La desafiante reflexión de Sergio Rojas tras dichos contra Andrés Caniulef - Chilevisión

El periodista Sergio Rojas recibió una serie de críticas de usuarios y organizaciones sociales por sus dichos sobre el diagnóstico de VIH de Andrés Caniulef.

Sergio Rojas compartió una particular reflexión en medio de las críticas por sus dichos sobre el diagnóstico de VIH de Andrés Caniulef.

Todo partió en el programa Que Te Lo Digo, donde el periodista se enteró en vivo que Andrés es portador del virus desde hace ocho años.

En particular, el profesional se molestó con Caniulef por no informarle sobre este diagnóstico, desatando varias críticas de usuarios y de organizaciones como Fundación Iguales y Fundación Chile Positivo.

"Me parece que es de una irresponsabilidad brutal", apuntó Sergio en esa ocasión, asegurando que "cuando uno tiene una amistad con una persona, se besa, tiene sexo y se acuesta, o lo que sea con alguien, debe, por una cosa de lesa humanidad, decirle a esa persona, ¿sabes qué? Tengo VIH, soy indetectable".

La reflexión de Sergio Rojas tras polémicos dichos

Durante la noche de este miércoles, Sergio Rojas publicó un mensaje en su cuenta de Instagram. "A días intensos, paz interior", partió diciendo.

"Frente al que escucha lo que quiere y ve lo que se le antoja, nada que hacer. Cada cosa se pone en su lugar con el tiempo. Vamos por más aventuras, aunque estas traigan vientos huracanados", cerró.

La publicación generó diversas reacciones de seguidores. Por una parte, apoyaron su postura sobre el caso, mientras que otros cuestionaron su desinformación sobre formas de contagio de VIH.

"No te victimices, edúcate y no desinformes", "cuánta ignorancia en una persona", "te apoyo" y "creaste más estigma", fueron parte de los diversos comentarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sergio (@sergio.rojas1)

Sergio Rojas aclaró sus dichos contra Andrés Caniulef

Más temprano, durante la emisión de su programa en Zona Latina, aclaró sus dichos contra Caniulef. "Nunca pensé que tendría que contestar llamados para saber si había tenido sexo con penetración, lo voy a decir así, o sea, sexo homosexual", dijo de entrada.

"No, nunca llegué a ese grado con Andrés Caniulef, por eso ayer yo dije que no tenía miedo. Por eso es que cuando vi a mis compañeros de Zona de Estrellas cuestionarse si era verdad esta relación, este pololeo, me molesté", agregó.

"Tal vez solo fue una relación para mí, pero para él no. Sí, hubo besos, momentos de intimidad", admitió. Luego, explicó que sus palabras se relacionaban al vínculo afectivo que generó con Andrés.