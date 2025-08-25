¿Deja el retiro y vuelve a los escenarios en la Quinta Vergara? Estos son los artistas que están muy cerca del Festival de Viña 2026 - Chilevisión

Durante el programa Primer Plano, la periodista Cecilia Gutiérrez indicó que tres artistas están cerca de ser confirmados para Viña 2026.

Este domingo, y en el programa Primer Plano, Cecilia Gutiérrez dio una importante y exclusiva noticia, ya que reveló los primeros nombres que están cerca de confirmar su presencia en la edición 2026 del Festival de Viña del Mar.

La periodista señaló que dos serían importantes regresos, sobre todo de uno, quien además elegiría Viña para su retorno a los escenarios tras un mediático retiro.

Además, otra banda haría su debut en la Quinta Vergara luego de que este año triunfara en el Festival del Huaso de Olmué.

Artistas que están cerca de ser confirmados en Viña 2026

Gutiérrez indicó que las negociaciones están avanzadas para que retorne a la Ciudad Jardín Juan Luis Guerra, quien ya se ha presentado cuatro veces en el festival, aunque la última fue en 2012.

Mientras que el otro artista sería nada más ni nada menos que Daddy Yankee, quien en 2022 realizó una gira de despedida y lleva un buen tiempo fuera de los escenarios.

De concretarse, en Viña se daría el regreso oficial del autor de "Llamado de Emergencia", quien ya estuvo en la Quinta Vergara en 2006, 2009 y 2013.

Por último, la periodista manifestó que la banda argentina Ke Personajes, de gran actuación este año en el Festival del Huaso de Olmué, está cerca de cerrar el acuerdo y así presentarse por primera vez en el festival más importante de Latinoamérica.

