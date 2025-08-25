 ¿Deja el retiro y vuelve a los escenarios en la Quinta Vergara? Estos son los artistas que están muy cerca del Festival de Viña 2026 - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/08/2025 10:06

¿Deja el retiro y vuelve a los escenarios en la Quinta Vergara? Estos son los artistas que están muy cerca del Festival de Viña 2026

Durante el programa Primer Plano, la periodista Cecilia Gutiérrez indicó que tres artistas están cerca de ser confirmados para Viña 2026.

Este domingo, y en el programa Primer Plano, Cecilia Gutiérrez dio una importante y exclusiva noticia, ya que reveló los primeros nombres que están cerca de confirmar su presencia en la edición 2026 del Festival de Viña del Mar.

La periodista señaló que dos serían importantes regresos, sobre todo de uno, quien además elegiría Viña para su retorno a los escenarios tras un mediático retiro. 

Además, otra banda haría su debut en la Quinta Vergara luego de que este año triunfara en el Festival del Huaso de Olmué. 

Artistas que están cerca de ser confirmados en Viña 2026

Gutiérrez indicó que las negociaciones están avanzadas para que retorne a la Ciudad Jardín Juan Luis Guerra, quien ya se ha presentado cuatro veces en el festival, aunque la última fue en 2012. 

Mientras que el otro artista sería nada más ni nada menos que Daddy Yankee, quien en 2022 realizó una gira de despedida y lleva un buen tiempo fuera de los escenarios.

De concretarse, en Viña se daría el regreso oficial del autor de "Llamado de Emergencia", quien ya estuvo en la Quinta Vergara en 2006, 2009 y 2013.

Por último, la periodista manifestó que la banda argentina Ke Personajes, de gran actuación este año en el Festival del Huaso de Olmué, está cerca de cerrar el acuerdo y así presentarse por primera vez en el festival más importante de Latinoamérica. 

Mira el video acá

Publicidad

Destacamos

Noticias

Esta semana es el pago anual del Bono Mujer Trabajadora: Consulta con RUT si recibes hasta $678 mil

Lo último

Lo más visto

“Me quieren silenciar”: El drama del joven imitador de Luis Miguel tras advertencia del equipo del artista

El joven intérprete recibió el contacto del representante legal de Luis Miguel, luego de que en redes sociales comenzara a circular el falso rumor de que sería hijo del cantante.

25/08/2025

Teatro suspendió shows de Natalia Valdebenito y ella arremetió: “No hagan más el ridículo”

La suspensión de dichas funciones llega luego de que Valdebenito emitiera dichos sobre los mineros fallecidos en El Teniente; sin embargo, el teatro argumentó "razones de fuerza mayor".

24/08/2025

“Se estaba arrancando...”: DJ que abofeteó a Isi Glock en disco entregó su versión de los hechos

La influencer y DJ Entropika conversó con Danilo21 para dar su versión de los hechos luego de que saliera a la luz el video de la pelea, indicando que Isi Glock le hizo un gesto inapropiado.

24/08/2025

“Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años

El actor dedicó un emotivo mensaje en el que refleja los últimos momentos de la vida de su madre, marcados por un complejo cuadro de salud.

24/08/2025